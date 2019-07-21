Japonya'da Senato seçimlerini kazanan Şinzo Abe'den 'barışçıl' anayasada revizyon mesajı

Japonya'da Senato seçimlerini kazanan Şinzo Abe'den 'barışçıl' anayasada revizyon mesajı

Japonya'da Senato'nun 245 üyesinden 124'nün belirlendiği seçimde zafere Başbakan Şinzo Abe'nin liderliğindeki iktidar koalisyonu ulaştı. Abe, bu sonuçların uzun süredir değiştirmeyi planladığı 'barışçıl' anayasa için halkın kendisine onay verdiği anlamına geldiğini söyledi.

Japonya'da Senato seçimlerini kazanan Şinzo Abe'den 'barışçıl' anayasada revizyon mesajı

Japonya'da parlamentonun üst kanadı Senato'nun 245 üyesinden 124'nün belirlendiği seçimde zafere Başbakan Şinzo Abe'nin liderliğindeki iktidar koalisyonu ulaştı. Abe'nin Liberal Demokrat Partisi (LDP) ve ortağı Komei, seçimlerde çoğunluğu elde ederek 64 sandalye kazandı.

Abe, bu sonuçların uzun süredir değiştirmeyi planladığı 'barışçıl' anayasa için halkın kendisine onay verdiği anlamına geldiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et