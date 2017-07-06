Japonya'da Sel Felaketi

Japonya'da Kyushu adasının kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açtı. Özellikle Fukuoka ve Oita vilayetlerinde yaklaşık 400 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yağışların devam edeceği uyarısında bulunan Japonya Meteoroloji Ajansı halkı tahliye emirlerine uymaya çağırdı.



Japonya ordusunun da tahliyelere destek verdiği bildirildi.



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Tags: felaketi Japonyada Japonya sel Hava durumu Su baskını Gepost: 06 juli 2017