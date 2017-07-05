Japonya'da Sel: 1 Ölü

Japonya'da etkili olan tayfunun ardından meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı selde 1 kişi hayatını kaybetti.



Yetkililer, dün ülkenin güneybatısını etkisi altına alan ve 3 kişinin yaralanmasına yol açan Nanmadol Tayfunu'nun ardından meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle 93 yaşındaki 1 kişinin öldüğünü, bazı evlerin sular altında kaldığını ve binlerce kişinin evlerini terk ettiğini belirtti.



Polis, cesedi karaya vuran yaşlı adamın, Hiroşima'nın Asakita bölgesindeki selde sürüklendiğine inandıklarını ifade etti.



Hala etkili olan yağmurların, Fukuoka ve Oita kentlerinde sele bağlı toprak kaymalarını beraberinde getirmesinden endişe ediliyor.



Japon haber kanalı NHK'ya konuşan, Hita kentinden bir yetkili, Oita ve Ryutaro Fukui yakınlarındaki bazı nehirlerin taştığını söyledi.



Fukuoka ve Oita kentlerinde, "eşi benzeri görülmemiş" oranda yağmur yaşadığını bildiren Japonya Meteoroloji Ajansı da yağmurun yarın sabaha kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.