Japonya'da şekerleme fabrikası yangınında 4 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da şekerleme fabrikası yangınında 4 kişi öldü

AA, Ahmet Furkan Mercan - Güncel
 - Güncelleme:
Japonya'da şekerleme fabrikası yangınında 4 kişi öldü

Japonya'da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Japonya'da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyı eyaleti Niigata'daki bir şekerleme fabrikasında dün gece yangın çıktı.

Eyalet polisine göre çok sayıda işçinin mesai saatine denk gelen yangında 4 kişi öldü, kaybolan bir kişi ise aranıyor.

Kyodo ajansı, itfaiye birimlerinin geceden beri kontrol etmeye çalıştığı yangında ölü sayısının yükselmesinden korkulduğunu aktardı.

Eyaletin Murakami bölgesindeki fabrika, şekerleme ve pirinç krakerleri üreten Sanko-Seika firması bünyesinde yer alıyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Japon Denizi, Japonya, Yangın, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title