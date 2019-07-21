Japonya'da seçim sona erdi
Japonya'da bugün gerçekleştirilen Üst Meclis seçimleri sona erdi.
Japonya'da bugün gerçekleştirilen Üst Meclis seçimleri sona erdi.
Japonya'da 245 üyeli Üst Meclis'in 124 üyesinin belirleneceği seçim sona erdi. Sandıkların kapanması ile resmi olmayan sonuçlar da açıklanmaya başladı. Kamu yayıncısı NHK'ya göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin iktidar koalisyonunun Üst Meclis'te 63'ten fazla sandalyeyi güvence altına alarak, çoğunluğu koruyacağı öngörülüyor. - TOKYO
Kaynak: İHA
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