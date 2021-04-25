Japonya'da Sakurajima Yanardağı'nda patlama
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Japonya'da Sakurajima Yanardağı'nda patlama

Japonya'da Sakurajima Yanardağı'nda patlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Volkanik hareketliliğin ardından alarm seviyesi artırılırken, can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Kagoshima eyaletine bağlı Osumi Yarımadası'nda bulunan dağdaki volkanik hareketliliğin dün gece yerel saatle 01.09'da kaydedildiğini açıkladı. Patlamanın ardından oluşan dumanın yaklaşık 2.3 kilometrelik yüksekliğe ulaştığı açıklanırken, lavların ise 1.8 kilometrelik alana yayıldığı öğrenildi. Patlamanın ardından Kagoshima ve Tarumizu şehirlerinde yaşayan bölge halkına dikkatli olmaları uyarısı yapılırken, Şubat 2016'dan bu yana yürürlükte olan kraterin 2 kilometre yakınına yaklaşılmaması yasağı nedeniyle ölüm veya yaralanma bildirilmediği kaydedildi.

Yetkililer, en yakın yerleşim yerinin kratere yaklaşık 2.5 kilometre mesafede olması nedeniyle girişe yasak bölgenin çapını 2.4 kilometreye çıkardı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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