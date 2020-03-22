Japonya'da 'sakura' coşkusuna korona virüsü engeli Japonya'da yıl boyunca heyecanla beklenen sakura (kiraz çiçeği) mevsimi korona virüsü nedeniyle sönük geçti.

Japonya'da yıl boyunca heyecanla beklenen sakura (kiraz çiçeği) mevsimi korona virüsü nedeniyle sönük geçti. Hükümetin çağrısına uyan Tokyolular, her yıl dolup taşan parkları bu sene boş bıraktı.

Japonya'da baharın gelişini müjdeleyen sakura (kiraz çiçeği) mevsimi bu yıl yaşanan korona virüsü salgınından nasibini aldı. Başkent Tokyo'da yerel hükümetin yaptığı "bu yıl piknik yapmayın" çağrısına uyan yüz binlerce kişi, her yıl olduğu gibi kiraz çiçeklerinin altında vakit geçirmek yerine evlerinde kalmayı ya da yalnızca parklarda yürüyüş yapmayı tercih etti. Yıl boyunca beklenen "Hanami" (çiçek izleme festivali) süresince bölgede piknik yapan yüz binlerce turistin akın ettiği tarihi Asakusa semtini ise bu yıl az sayıda yerel sakin ziyaret etti.

Korona virüsü riskine rağmen her sene ortalama 10 gün kendini gösteren kiraz çiçeklerini kaçırmak istemeyen bazı Tokyolular ise uyarılara aldırış etmedi. Diğer yıllardan farklı olarak bu sene piknik yapmadığını belirten Ryosuke Seki, "Bu yıl korona virüsü yüzünden evde kalmamız söylendi. Aslında uyarılara göre dışarı çıkmamalıyız. Ancak bence kapalı alanlar daha tehlikeli. Açık havada virüs kapma riskinin daha az olduğunu düşünerek bugün buraya geldim" dedi.

Shouta Sato da, hükümetin 2-3 hafta evde kalma çağrısı yapmasına rağmen güzel havanın tadını çıkarmak istediğini belirtti. Sato, "Aslında dışarıya çıkmamamız gerek. Ancak kiraz çiçekleri açıyor ve bunu kaçırmak istemedim. Güzel havanın tadını çıkarmak ve biraz fotoğraf çekmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yerel hükümet çağrı yapmıştı

Tokyo yerel hükümeti, bu yıl şehrin sakinlerini korona virüsü konusunda uyararak, her yıl milyonlarca kişinin kiraz çiçeklerini görmek için parklara akın ettiği simgesel "Hanami" sezonunda Tokyo'daki park ve nehir kenarlarında yoğunluk beklendiğini bildirmişti. "Korona virüsünün yayılmasını önlemek için yiyecek ve içecek paylaşılan pikniklere katılmaktan kaçının" ifadelerine yer verilen açıklamada, pikniklere katılmak yerine yürüme tavsiyesinde bulunulmuştu. Yetkililer, maske kullanımının da önemine vurgu yapmıştı. Japonya genelinde ise hükümet, vatandaşlara mümkün olduğunca az dışarı çıkma tavsiyesinde bulunmuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA