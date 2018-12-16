Japonya'da Bir Restoranda Meydana Gelen Patlamada 41 Kişi Yaralandı

Japonya'nın Sapporo kentinde bir restoranda meydana gelen büyük bir patlama sonucu biri 41 kişi yaralandı.

JAPONYA PATLAMAYLA SARSILDI

Japonya'nın'nın Sapporo kentinde büyük bir patlama oldu. Polis, 41 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtirtti. Kentin Toyohira bölgesindeki patlamanın neden meydana geldiği bilinmiyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerinden gelen bazı haberler gaz patlaması yaşandığına işaret ediyor. Polis, başka patlamalar olabileceği kaygısıyla, bölgeyi kordon altına aldı. Japon NHK televizyonu, patlamanın meydana geldiği yerde hem evler hem de restoranlar olduğunu bildirdi.

Bir görgü tanığı patlamanın gök gürültüsü gibi bir ses çıkarttığını söyledi.