Japonya'da Reform Bakanı Kono iktidardaki LDP liderliğine aday - Haberler
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Japonya'da Reform Bakanı Kono iktidardaki LDP liderliğine aday

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da Reform Bakanı Kono iktidardaki LDP liderliğine aday

Japonya'da İdari ve Düzenleyici Reform Bakanı Kono Taro, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) iç seçimlerine resmen adaylığını koydu.

Japonya'da İdari ve Düzenleyici Reform Bakanı Kono Taro, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) iç seçimlerine resmen adaylığını koydu.

Bakan Kono, düzenlediği basın toplantısında, 29 Eylül'de düzenlenmesi planlanan LDP liderlik seçimlerinde yarışacağını kamuoyuna açıkladı.

Seçilmesi halinde uygulayacağı politikalara değinen Kono, yerel ekonomileri canlandırma, dijitalleşmeyi artırarak evden çalışmayı yaygınlaştırma dahil yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye odaklanacağını söyledi.

"Japonya'yı ileriye taşıyacağı" sözü veren Kono, "Bu krizi yenmek zorundayız. İnsanların birbirine sırtını yaslayabileceği samimi bir toplum oluşturmak istiyorum." dedi.

Kono, nükleer enerjinin kullanılmasına sıcak baktığını, hükümetin daha önce açıkladığı Japonya'nın "2050'ye dek sıfır karbon" politikasının hedefe ulaşması için bunu gerekli gördüğünü dile getirdi.

Hükümetin nisan ayında açıkladığı Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması projesine yönelik Kono, süreci planlandığı üzere sürdüreceğini kaydetti.

Halihazırda Kovid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyeliği görevini de yürüten Kono, daha önceki LDP hükümetlerinde Dışişleri ve Savunma Bakanlığı görevleri üstlenmişti.

Kanagawa kökenli bir aileye mensup 58 yaşındaki Reform Bakanının babası, Kono Yohei, 1993-95'te LDP Başkanlığı yapmış ve 2003-09'da Temsilciler Meclisi (Şuugiin) Sözcülüğünü yürütmüştü.

Siyasetin içinde bir ailede büyüyen Bakan Kono, ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Üniversitesinden mezun olduktan sonra özel sektörde çalışmış ve 1996'da Şuugiin'e seçilmişti.

Anketlerde önde

LDP iç seçimlerine Kono'nun yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ve eski İçişleri ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae resmen aday oldu.

Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Suga geçen hafta, 29 Eylül'deki seçimlere katılmama kararı aldığını açıklamıştı.

???????Kyodo ajansının önceki hafta sonu telefon yoluyla 1000'den fazla kişiye düzenlediği anket, Suga'nın yerine gelebilecek isimlerin kamuoyundaki popülerliğini sorgulamıştı.

Buna göre Bakan Kono yüzde 31,9 oranla ilk sırada çıkarken eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ise oyların yüzde 18,8'ini kazanmıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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