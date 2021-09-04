Japonya'da Reform Bakanı Kono, iktidar partisi iç seçimlerinde yarışacak
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Japonya'da Reform Bakanı Kono, iktidar partisi iç seçimlerinde yarışacak

Japonya'da Reform Bakanı Kono, iktidar partisi iç seçimlerinde yarışacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da İdari ve Düzenleyici Reform Bakanı Kono Taro'nun iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) iç seçimlerinde yarışacağı kaydedildi.

Japonya'da İdari ve Düzenleyici Reform Bakanı Kono Taro'nun iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) iç seçimlerinde yarışacağı kaydedildi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Bakan Kono, yakın çevresine ay sonundaki LDP içi liderlik seçimlerine katılacağını iletti.

Daha önce Dışişleri ve Savunma Bakanlığı görevlerini yürüten ve kamuoyu anketlerinde önde çıktığı kaydedilen 58 yaşındaki Kono, resmi kararını gelecek hafta duyuracak.

Eylül 2020'de göreve gelen Suga Yoşihide kabinesinde aynı zamanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarından sorumlu kabine üyeliği görevini yürüten Kono'nun, parti içinde Maliye Bakanı Aso Taro fraksiyonunca desteklendiği biliniyor.

Resmen adaylığını koyması Kono, mevcut kabine mensupları arasından çıkan ilk aday olacak.

Eski bakanlar yarışıyor

LDP kaynaklarına göre parti liderlik yarışında Kono, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile eski İçişleri ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae ile yarışacak.

Seçimlere katılması muhtemel görülen eski Savunma Bakanı İşiba Şigeru'nun ise yakın çevresine "Meslektaşlarıma danışıp uygun zamanda kararımı açıklayacağım." dediği aktarıldı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, dün düzenlediği basın toplantısında liderlik seçimlerine katılmayacağını açıklamıştı.

LDP başkanlık seçimlerinin 29 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Japonya Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerinin resmi görev dönemi 21 Ekim'de sona eriyor. Olağan genel seçimlerin bu tarihten önce yapılması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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