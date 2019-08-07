Japonya'da raflarda gezen dev sıçanlar mağazayı kapattırdı; marketler zinciri özür diledi
Japonya'da FamilyMart'a ait bir mağazada yiyeceklerin üzerinde gezen sıçan videolarının internette viral olmasının ardından şirket, mağazayı kapatma kararı aldığını açıkladı
Japonya'da market zinciri FamilyMart'a ait bir mağazada gıda reyonlarında gezinen sıçan videolarının internette viral olmasının ardından şirket, mağazayı kapatma kararı aldığını açıkladı.
Youtube ve Twitter'da 5 milyondan fazla görüntülenen videoda en az 6 büyük sıçanın buzdolabı ve raflardaki yiyeceklerin arasında dolaştığı görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle