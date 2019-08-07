Japonya'da raflarda gezen dev sıçanlar mağazayı kapattırdı; marketler zinciri özür diledi

Japonya'da raflarda gezen dev sıçanlar mağazayı kapattırdı; marketler zinciri özür diledi

Japonya'da FamilyMart'a ait bir mağazada yiyeceklerin üzerinde gezen sıçan videolarının internette viral olmasının ardından şirket, mağazayı kapatma kararı aldığını açıkladı

07.08.2019 11:54
Japonya'da raflarda gezen dev sıçanlar mağazayı kapattırdı; marketler zinciri özür diledi

Japonya'da market zinciri FamilyMart'a ait bir mağazada gıda reyonlarında gezinen sıçan videolarının internette viral olmasının ardından şirket, mağazayı kapatma kararı aldığını açıkladı.

Youtube ve Twitter'da 5 milyondan fazla görüntülenen videoda en az 6 büyük sıçanın buzdolabı ve raflardaki yiyeceklerin arasında dolaştığı görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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