Japonya'da raflarda gezen dev sıçanlar mağazayı kapattırdı; marketler zinciri özür diledi

07.08.2019 11:54

Japonya'da market zinciri FamilyMart'a ait bir mağazada gıda reyonlarında gezinen sıçan videolarının internette viral olmasının ardından şirket, mağazayı kapatma kararı aldığını açıkladı.

Youtube ve Twitter'da 5 milyondan fazla görüntülenen videoda en az 6 büyük sıçanın buzdolabı ve raflardaki yiyeceklerin arasında dolaştığı görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle