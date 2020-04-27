Japonya'da parklara gidilmesini önlemek için çiçekler budandı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Güncel, Haber

Japonya'da parklara gidilmesini önlemek için çiçekler budandı

Japonya'da korona virüs salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrısına destek veren yerel otoriteler, baharda birçok ziyaretçi çekebileceği endişesiyle parklardaki binlerce çiçeğin budanmasına karar verdi.

27.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:52
Japonya'da parklara gidilmesini önlemek için çiçekler budandı

Japonya'da korona virüs salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrısına destek veren yerel otoriteler, baharda birçok ziyaretçi çekebileceği endişesiyle parklardaki binlerce çiçeğin budanmasına karar verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemi halini alan korona virüs salgını nedeniyle insanlara "evde kalın" çağrısı yapılan Japonya'da, bazı yerel otoriteler tepki çeken bir tedbir hayata geçirdi. Her sene bahar ayında açan binlerce çiçeğe ev sahipliği yapan Tokyo'nun kuzeyindeki Yono Parkı'nın bu yıl salgın sürecinde birçok insan tarafından ziyaret edilebileceğinden endişe eden şehir yönetimi, parktaki 3 bin gülün budanması talimatı verdi. Tokyo'nun doğusundaki Sakura şehrindeki bir parkta da benzer bir kararla 100 bin lalenin budandığı öğrenildi. Uygulama kamuoyunun bazı kesimleri tarafından tepkiyle karşılanırken, yalnızca filizlenen dalların budandığını belirten yetkililer, çiçeklerin bölgedeki yerel anaokullarına bağışlanacağını söyledi.

Korona tehlikesi büyüyor

Korona virüsü salgını nedeniyle 7 eyaletinde ilan edilen OHAL'in kapsamını tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişleten Japonya'da vatandaşlara "evde kalın" çağrısı yapılmıştı. Ülkede şimdiye dek virüs nedeniyle 385 kişi hayatını kaybederken, 712'si daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından olmak üzere toplam 14 bin 156 kişi korona virüsüne yakalanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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