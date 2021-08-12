Japonya'da parçalanan kargo gemisi petrol sızdırdı
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Japonya'da parçalanan kargo gemisi petrol sızdırdı

Japonya'da parçalanan kargo gemisi petrol sızdırdı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın karaya oturduktan sonra yeniden yüzdürülen kargo gemisi, açıkta demirlediği noktada parçalanarak petrol sızdırdı.

Japonya'nın karaya oturduktan sonra yeniden yüzdürülen kargo gemisi, açıkta demirlediği noktada parçalanarak petrol sızdırdı.

Panama bandıralı 39 bin 910 tonluk "Crimson Polaris" kargo gemisi kuzeydoğudaki Aomori eyaletinin Haçinohe limanında karaya oturdu.

Mürettebatın çabalarıyla yeniden yüzdürülen gemi, limandan 4 kilometre açıkta arızalanarak bulunduğu yere demirledi.

Olay sonrası bölgeye gönderilen sahil güvenlik, demirlediği yerde geminin arka bölümünün parçalanarak ana gövdeden ayrıldığını bildirdi.

Geminin 21 kişilik mürettebatı tahliye edildi.

Tayland'dan ahşap malzeme taşıyan kargo gemisinin petrol sızdırdığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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