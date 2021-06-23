Japonya'da panda ikiz doğurdu
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Japonya'da panda ikiz doğurdu

Japonya'da panda ikiz doğurdu
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki hayvanat bahçesinde panda ikiz doğurdu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki hayvanat bahçesinde panda ikiz doğurdu.

Kyodo'daki habere göre, Ueno Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada, 15 yaşındaki "Şin Şin" isimli pandanın ikiz yavrusu olduğu duyuruldu.

Şin Şin ve yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada, yavru pandaların ağırlıklarının 124'er gram olduğu kaydedildi.

Ueno Hayvanat Bahçesi Müdürü Yutaka Fukuda, hayvanat bahçelerinde ilk defa ikiz pandaların dünyaya geldiğini, bu güzel haberi ilk duyduğunda sevinçten çığlık attığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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