Japonya'da panda ikiz bebek dünyaya getirdi

Japonya'daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan panda, ikiz bebek dünyaya getirdi.

Japonya'daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan panda, ikiz bebek dünyaya getirdi.

Japonya'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev panda Shin Shin, ikiz bebek dünyaya getirdi. Bugün 01.03 ve 02.32'de doğan 2 yavrunun cinsiyetleri ve isimleri açıklanmadı. Biri 124 gram ağırlığında olan yavruların diğerinin ağırlığı hakkında bilgi verilmezken, yeni doğan pandaların yetişkin bir insan eli büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Yeni doğan yavruların ne zaman hayvanseverlerin karşısına çıkacağı ise bilinmiyor.

10 YILDIR JAPONYA'DA

3 Temmuz 2005'te Çin'in Wolong kentindeki Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nde doğan Shin Shin, 10 yıl önce Ueno Hayvanat Bahçesi'ne getirilmişti. Shin Shin, erkek partneri Ri Ri ile birlikte Haziran 2017'de Xiang Xiang adlı bir dişi panda dünyaya getirmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı