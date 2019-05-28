Japonya'da otobüs bekleyen öğrenciler bıçaklı saldırıya uğradı: 3 ölü

Japonya'da otobüs bekleyen öğrenciler bıçaklı saldırıya uğradı: 3 ölü

Japonya'da bir durakta otobüs bekleyen öğrencilere saldıran bıçaklı bir şahıs, 2 kişinin ölümüne neden oldu, 15 kişiyi de yaraladı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

Japonya'da otobüs bekleyen öğrenciler bıçaklı saldırıya uğradı: 3 ölü

Japonya'da bir durakta otobüs bekleyen öğrencilere saldıran bıçaklı bir bir kişi 2 kişinin ölümüne neden oldu, 15 kişiyi de yaraladı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

Olay başkent Tokyo'nun güneyindeki Kawasaki kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin son gününde meydana geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et