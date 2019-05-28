Japonya'da otobüs bekleyen öğrenciler bıçaklı saldırıya uğradı: 3 ölü
Japonya'da bir durakta otobüs bekleyen öğrencilere saldıran bıçaklı bir şahıs, 2 kişinin ölümüne neden oldu, 15 kişiyi de yaraladı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.
Japonya'da bir durakta otobüs bekleyen öğrencilere saldıran bıçaklı bir bir kişi 2 kişinin ölümüne neden oldu, 15 kişiyi de yaraladı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.
Olay başkent Tokyo'nun güneyindeki Kawasaki kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin son gününde meydana geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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