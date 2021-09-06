Japonya'da önceki Başbakan Abe'den iktidar partisi iç seçimlerinde muhafazakar Takaiçi'ye destek

Japonya'da en uzun süre başbakanlık yapan Abe Şinzo'nun, iktidar partisi iç seçimlerinde, eski İçişleri ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae'yi destekleyeceği bildirildi.

Japonya'da en uzun süre başbakanlık yapan Abe Şinzo'nun, iktidar partisi iç seçimlerinde, eski İçişleri ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae'yi destekleyeceği bildirildi.

Kyodo ajansının Liberal Demokrat Parti (LDP) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre eski Başbakan Abe Şinzo, ay sonunda düzenlenecek liderlik yarışında oyunun rengini belli etti.

Buna göre Abe Şinzo yakın çevresiyle, parti içinde herhangi bir siyasi fraksiyonda yer almayan ve seçilirse LDP'nin ilk kadın genel başkanı olacak eski İçişleri ve İletişim Bakanı Takaiçi'yi destekleyeceği bilgisini paylaştı.

Abe'nin, eski Kabine Baş Sekreteri Hosoda Hiroyuki'nin liderliğini yürüttüğü LDP içinde en büyük siyasi fraksiyon olarak bilinen milletvekili grubu üzerinde etkisi bulunduğu biliniyor.

Seçilmesi halinde, "Abe dönemlerinde uygulanan muhafazakar politikaların sürdürüleceğinin" detaylarını içeren bir kitabı Takaiçi'nin yakın zamanda yayımlayacağı kaydedildi.

2012-20 döneminde 8 yıl üst üste başbakanlık yaparak "ülkenin en uzun süre başbakanı" unvanını elde eden Abe Şinzo, Ağustos 2020'de sağlığını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti.

LDP içi seçim sürecinin 17 Eylül'de başlaması ve seçimin 29 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Japonya Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerinin resmi görev dönemi 21 Ekim'de sona eriyor. Olağan genel seçimlerin bu tarihten önce yapılması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan