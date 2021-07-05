Japonya'da ölümcül sel ve heyelanın 3'üncü gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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Japonya'da ölümcül sel ve heyelanın 3'üncü gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'da ölümcül sel ve heyelanın 3'üncü gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Japonya'da meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 3'üncü gününde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Japonya'da meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 3'üncü gününde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kyodonews'in haberine göre, Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, en az 130 ev ise hasar gördü.

Kent yetkilileri, bugünkü arama kurtarma çalışmalarında, 1'i ölü olmak üzere, kayıp 3 afetzedeye ulaşıldığını, ölü sayısının 4'e çıktığını açıkladı.

Kentte, kayıp yaklaşık 64 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Atami'de afetten etkilenen bölgelerde, itfaiye personeli, polis ve askeri birliklerden oluşan arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalanları aramaya ve enkazları kaldırmaya devam etti.

Başbakan Yoshihide'den çalışmaların hızlandırılması talimatı

Afette kritik olduğu düşünülen 72 saatin dolmasına yakın, yakınlarından haber alamayanlar, kayıp olduğunu düşündükleri kişilerin isim, soy isim, yaş gibi bilgilerini ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Afetzedelerin can güvenliğine yönelik tedirginliğin artması üzerine, Başbakan Yoshihide Sugai, yetkililere, toprak altında kalanların ya da mahsur kalanların kurtarılması için çalışmaların hızlandırılması talimatı verdiğini kaydetti.

Atami'de 11 ilkokul ve lise ile 4 anaokulunda eğitime geçici olarak ara verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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