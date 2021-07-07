Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor
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Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da 7 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 5'inci gününde, arama kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

Japonya'da 7 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 5'inci gününde, arama kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.

Kent yetkilileri arama kurtarma çalışmalarında, 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 7'ye çıktığını açıkladı.

Sel ve heyelan sonrası kentte kayıp 20'den fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Atami'de afetten etkilenen bölgelerde, itfaiye personeli, polis ve askeri birliklerden oluşan arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalanları aramaya ve enkazları kaldırmaya devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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