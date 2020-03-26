Japonya'da ölü sayısı 55'e yükseldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Japonya'da ölü sayısı 55'e yükseldi - Haberler
Güncel

Japonya'da ölü sayısı 55'e yükseldi

Tokyo Valisi Yuriko Koike, yeni karşılaşılan korona virüs vakaları ile birlikte metropolün kritik bir noktaya geldiğini belirterek, vatandaşlara evden çıkmama çağrısı yaptı.

26.03.2020 09:13 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:13
Japonya'da ölü sayısı 55'e yükseldi

Tokyo Valisi Yuriko Koike, yeni karşılaşılan korona virüs vakaları ile birlikte metropolün kritik bir noktaya geldiğini belirterek, vatandaşlara evden çıkmama çağrısı yaptı. Japonya genelindeki ölü sayısı ise 55'e yükseldi.

Japonya'da yayılmaya devam eden korona virüsüne dün başkent Tokyo'da 41 kişide daha rastlanması üzerine Tokyo Valisi Yuriko Koike acil bir basın toplantısı düzenledi. Dev metropolde vaka sayısının 212'ye çıkışının ardından kritik bir noktaya gelindiğini belirten Koike, vaka sayısının Tokyo'da patlama yapabileceği uyarısında bulundu. Koike, önümüzdeki günlerin salgını önlemede önem taşıdığının altını çizdi. Vatandaşları durumun ciddiyetinin farkına varmaya davet eden Koike, Tokyo sakinlerine mümkün olduğunca evden çalışma, geceleri dışarı çıkmama ve bu hafta sonunu evde geçirme çağrısında bulundu. Koike, yurt dışından dönen herkesin tedbir amaçlı 14 gün evde kalmasının önemini yineledi.

Paniğe neden oldu

Yaklaşık 14 milyon nüfusla dünyanın en büyük metropollerinden biri olan Tokyo'da artan vaka sayısı, salgının önümüzdeki günlerde zirve yapabileceği endişesi oluşturdu. Olası bir senaryoda hastanelerde yoğunluk yaşanabileceği ve sağlık hizmetlerinin aksayabileceği konusunda uyaran uzmanlar, daha sıkı tedbirlerin gerekli olduğunu vurguladı.

2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Japonya genelinde korona virüsü nedeniyle yaşanan can kayıplarının sayısı da 55'e yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından yaşamını yitiren 10 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 45 ölüm vakası bildirildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 2 bini aştı. Bu sabah itibarıyla toplam 2 bin 25 kişide korona virüsüne rastlandığını açıklayan Japonya Sağlık Bakanlığı, vakaların 712'sini karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatının oluşturduğunu duyurdu. - TOKYO

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak'tan bankalara gözdağı: Takipçisi olacağız Haberler
Bakan Albayrak'tan bankalara gözdağı: Takipçisi olacağız
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak Haberler
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
AK Partili eski başkan yakalandığı koronavirüsü yenip sağlığına kavuştu Haberler
AK Partili eski başkan yakalandığı koronavirüsü yenip sağlığına kavuştu
Tayini çıkan sağlık memuru kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı Haberler
Tayini çıkan sağlık memuru kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Koronayla mücadele kapsamında hayati öne sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı Haberler
Koronayla mücadele kapsamında hayati öne sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
İran'ın Türkiye sınırında korkutan deprem! Van'da hissedildi Haberler
İran'ın Türkiye sınırında korkutan deprem! Van'da hissedildi
Polis, koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne baskın düzenledi: 20 gözaltı
Polis, koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne baskın düzenledi: 20 gözaltı
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı
Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara 'angut' dedi, sosyal medyadan tepki çekti
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi
İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için 'Basit bir grip' dedi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor
Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı
Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek oldu
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç Faik Öztrak Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ender Saraç Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Can Bartu Ersun Yanal Yılmaz Vural Hidayet Türkoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Futbolcu Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Japonya'da ölü sayısı 55'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 09:54:34. #1.14#
title