Japonya'da olimpiyatlar için geri sayım

Japonya'da 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için ülkeye gelecek sporculara semptom göstermeseler dahi 4-5 günde bir Covid-19 testi yapılması planlanıyor.

Japonya'da 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için ülkeye gelecek sporculara semptom göstermeseler dahi 4-5 günde bir Covid-19 testi yapılması planlanıyor.

Korona virüs pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayımın sürdüğü Japonya'da, virüs riski karşısında alınacak önlemler netleşiyor. Hükümete danışmanlık yapan uzman kurul, oyunlarda alınacak güvenlik tedbirleri konusunda bir ara rapor yayınladı. Ara rapora göre Japonya, Olimpiyat Köyü'nde kalacak her atleti belirti göstermeseler dahi 4-5 günde bir Covid-19 testine tabi tutmayı planlıyor. Oyunlar süresince yaklaşık 10 bin kişiye ev sahipliği yapması beklenen Olimpiyat Köyü'nde kitle enfeksiyonlarının önüne geçmeyi hedefleyen Japonya hükümetinin, yurtdışından etkinliğe seyirci kabul edilip edilmeyeceğine dair kesin kararı ise ilkbahar aylarında vermesi bekleniyor.

SEYİRCİLERE YÖNELİK TEDBİRLER GÜNDEMDE

Japonya'da daha önce hükümetin yurt dışından gelecek izleyicileri ülkeye kabul etmeye hazırlandığı gündeme gelmiş, salgından daha az etkilenen ülkelere öncelik verileceği kamuoyuna yansımıştı. Toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verileceği kaydedilen yabancı izleyicilerin, sağlık durumları hakkında otoritelerle bilgi paylaşmasının şart koşulacağı belirtilmişti.

ARTAN VAKALAR ENDİŞE KONUSU

Japonya'da son günlerde yeniden artış gösteren Covid-19 vakaları dev organizasyonun geleceği ile ilgili kaygıları yeniden gündeme taşımıştı. Ülkede korona virüsten enfekte olan kişi sayısı dün itibariyle 154 bin 168'e yükselmiş, 2 bin 238 kişinin virüs nedeniyle nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.

GERİ SAYIM SÜRÜYOR

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları korona virüs salgını riski nedeniyle gelecek yıla ertelenmiş, olimpiyatların 23 Temmuz 2021'de, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos 2021'de başlayacağı açıklanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı