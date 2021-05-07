Japonya'da olimpiyat karşıtı kampanyada 190 binden fazla imza toplandı

Japonya'da başlatılan olimpiyat karşıtı kampanya için 190 bini aşkın imza toplandı.

Japonya'da başlatılan olimpiyat karşıtı kampanya için 190 bini aşkın imza toplandı. Dev organizasyonun iptalini talep eden kampanya bildirisinde "Kaynakları olimpiyatlar için değil, hayatlarımızı korumak için kullanın" çağrısı yapıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, dev organizasyona ilişkin kamuoyunda süren tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Daha önce Tokyo valiliği seçimleri için yarışan avukat Kenji Utsunomiya tarafından başlatılan olimpiyat karşıtı kampanya için 190 binden fazla imza toplandı. "Hayatlarımızı korumak için Tokyo Olimpiyatları'nı iptal edin" başlığıyla destekçi arayan kampanya kapsamında kamuoyuna hitaben yayınlanan bildiride Covid-19 salgınının ekonomi ve sağlık sistemi üzerindeki olumsuz etkisine vurgu yapıldı.

"Hayatımızı riske atmaya değer mi?"

Salgınının henüz kontrol altına alınmadığı hatırlatılan bildiride buna rağmen Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Japonya hükümeti, Tokyo Valiliği ve Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi'nin oyunların gerçekleştirilmesi için çalıştığı kaydedilirken, "Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak hayatımızı riske atmaya değer mi?" sorusuna yer verildi. "İçinde bulunduğumuz şartlar altında, Tokyo Olimpiyatları'nın güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi kesinlikle mümkün değildir" görüşünü savunan bildiride, etkinlik gerçekleştirilse dahi kısıtlamaların sporcuların psikoloji ve performansını etkileyeceği kaydedildi.

Sağlık sistemi vurgusu

Olimpiyatların ülkenin sağlık sistemi üzerindeki yükü artıracağı savunulan bildiride "Tokyo'nun ve Japonya'nın geri kalanının muzdarip olduğu tıbbi kaynak eksikliği, oyunların sağlık çalışanları, vatandaşlar ve katılımcılar için ne kadar tehlike ve endişe oluşturacağı konusunda ip ucu vermelidir" ifadeleri kullanıldı. Covid-19 salgınının ülke ekonomisini de tehdit ettiği ve birçok kişinin işsiz kaldığı belirtilirken, "Hükümetin temel görevi vatandaşların yaşamlarını ve refahını korumaksa, hükümet en kısa sürede olimpiyatların iptalini ilan etmeli ve bunun yerine sınırlı kaynakları salgından etkilenen hayatları korumak için kullanmalıdır" çağrısı yapıldı.

Geri sayım sürüyor

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Covid-19 salgını nedeniyle Tokyo dahil 4 eyaletinde OHAL uygulamasının sürdüğü Japonya'da oyunların geleceği tartışma konusu olurken, Japonya hükümeti ve IOC organizasyonun erteleme kararının ardından planlandığı şekilde gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelemişti.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 622 bin 693'e ulaşmış, virüs nedeniyle 10 bin 625 kişi yaşamını yitirmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı