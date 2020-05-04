Japonya'da olağanüstü hal 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
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Japonya'da olağanüstü hal 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Japonya'da olağanüstü hal 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
04.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:26

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) mayıs sonuna kadar uzatıldı.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) mayıs sonuna kadar uzatıldı.

Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, 7 Nisan'da 7 eyalette, 16 Nisan'da ülke çapında ilan edilen OHAL'in, 6 Mayıs'ta resmen sona ermesinin planlandığını anımsattı.

Hükümetin Kovid-19 tedbirlerine yönelik uzman heyetten güncel tavsiyeler aldığını belirten Abe, bu çerçevede OHAL'in 31 Mayıs'a kadar yürürlükte kalmasına karar verildiğini açıkladı.

Hastanelerdeki aşırı yükün hafifletilmesi gerektiğini kaydeden Abe, iş dünyası ve sosyal faaliyetler üzerindeki kısıtlamaların uzun sürmeyeceğini ifade etti.

Abe, günlük vaka sayısının 100'ün altına düşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir aylık periyot, sonraki adımlara hazırlanmamız ve OHAL'e son vermek için dizayn edildi." dedi.

Bu süreçte Tokyo metropolü ve Osaka dahil 13 eyalette vakaların dikkatle izlenmesi gerektiğini belirten Abe, "Kapalı alan, kalabalık yer ve yakın temastan kaçınıldığı sürece dışarı çıkmak kötü değil." ifadesini kullandı.

Abe, uzman heyetin, ay ortasında paylaşacağı bilgiler ışığında OHAL'in mayıs bitmeden kaldırılmasının gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bin 965'e, ölü sayısı 569'a yükseldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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