Japonya'da Okinawa eyaleti Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı
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Japonya'da Okinawa eyaleti Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı

Japonya'da Okinawa eyaleti Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış gösterdiği güneydeki ada eyaleti Okinawa'da 23 Mayıs'tan itibaren olağanüstü hal (OHAL) uygulanacak.

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış gösterdiği güneydeki ada eyaleti Okinawa'da 23 Mayıs'tan itibaren olağanüstü hal (OHAL) uygulanacak.

Ülkede Kovid-19 Danışman Heyeti'nin, vakaların arttığı Okinawa'da OHAL uygulanması gerektiği yönünde görüş bildirmesinin ardından, hükümet 1,5 milyon nüfuslu eyalette 23 Mayıs-20 Haziran tarihlerinde OHAL uygulama kararı aldı.

Söz konusu kararla, OHAL uygulanan bölge sayısı 23 Mayıs Pazar gününden itibaren 10'a çıkacak.

OHAL uygulanan bölgelerde, restoran ve barların en geç saat 20.00'ye kadar açık kalmasına müsaade ediliyor, alkol satışına ise izin verilmiyor.

Kültürel ve sportif etkinlik yapan yerlerden ise kapasitelerinin yüzde 50'sine kadar müşteri kabul etmeleri isteniyor.

Kurallara uymayan işletmelere 300 bin yene (2 bin 750 dolar) kadar ceza kesilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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