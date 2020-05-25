Japonya'da OHAL uygulaması sona erdi
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Japonya'da OHAL uygulaması sona erdi

Japonya'da Covid-19 salgını nedeniyle ilk etapta 7 eyalette uygulanan ve daha sonra kapsamı ülkenin tamamını içine alacak şekilde genişletilen OHAL, uygulamanın sürdüğü son 5 eyalette de yürürlükten kaldırıldı.

Japonya'da OHAL uygulaması sona erdi
25.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:30

Japonya'da Covid-19 salgını nedeniyle ilk etapta 7 eyalette uygulanan ve daha sonra kapsamı ülkenin tamamını içine alacak şekilde genişletilen OHAL, uygulamanın sürdüğü son 5 eyalette de yürürlükten kaldırıldı. Japonya'da hayatın yarından itibaren kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle Japonya'da 7 Nisan'da önce kısıtlı olarak ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), bugün ülkenin tamamında sona erdi. Dün kararın uygulanmaya devam ettiği son 5 eyaletteki durumu değerlendiren Başbakan Shinzo Abe ve hükümet kurmayları, bugün ise son karar için korona virüs konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşlerine başvurdu. Uzman kurulu hükümetin aldığı OHAL'i sonlandırma kararına yeşil ışık yaktı. Böylece son alınan kararla yalnızca Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Hokkaido'da süren uygulama, yaklaşık 1.5 aylık sürenin ardından tamamen sona ermiş oldu. Kararla birlikte ülkede hayatın yarından itibaren kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

7 NİSAN'DA BAŞLADI

Japonya'da hükümet artan korona virüs vakaları karşısında 7 Nisan'da Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da geçerli olacak şekilde OHAL ilan etmiş, 16 Nisan'da ise kararın kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmişti. Başbakan Shinzo Abe'nin 6 Mayıs'ta sona ereceğini açıkladığı OHAL, daha sonra 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Vaka sayısında ciddi düşüş yaşanması halinde OHAL'in 31 Mayıs öncesinde kaldırılabileceği açıklanmıştı.

5 EYALET KALMIŞTI

Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta yeni korona virüs vakalarının sayısındaki düşüsü değerlendiren hükümet 39 eyaletteki OHAL uygulamasını sonlandırmış, Hokkaido, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Kyoto, Osaka ve Hyogo'da ise OHAL tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtilmişti. Buna rağmen şartların olgunlaşması halinde söz konusu eyaletlerde de OHAL'in 31 Mayıs öncesinde bitebileceği yinelenmişti. Geçtiğimiz hafta Osaka, Kyoto ve Hyogo'da da yürürlükten kaldırılan karar, o günden bu yana yalnızca Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Hokkaido'da uygulanıyordu. Son gelişmelerle birlikte ülke genelindeki uygulama, öngörülen tarih olan 31 Mayıs öncesinde sona ermiş oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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