- Japonya'da OHAL sona erdi, hayat normale dönüyor- İlk günde korkulan olmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Japonya'da OHAL sona erdi, hayat normale dönüyor- İlk günde korkulan olmadı

- Japonya'da OHAL sona erdi, hayat normale dönüyor İlk günde korkulan olmadı Japonya'da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan OHAL'in sona ermesiyle ülkede hayat normale dönmeye başladı.

26.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:58

- Japonya'da OHAL sona erdi, hayat normale dönüyor

İlk günde korkulan olmadı

TOKYO - Japonya'da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan OHAL'in sona ermesiyle ülkede hayat normale dönmeye başladı. Bir süredir kapalı olan ticari işletmelerden bazıları yeniden hizmet vermeye başlasa da, korkulduğu gibi bir insan yoğunluğu yaşanmadı.

Japonya'da korona virüs salgını nedeniyle 7 Nisan'dan bu yana uygulanan olağanüstü halin dün son 5 eyalette de yürürlükten kaldırılmasıyla Tokyo ve çevresinde hayat normale dönmeye başladı. Hükümet tarafından yapılan kepenk kapatma ve evde kalma çağrılarının resmi olarak sona ermesiyle bazı işletmeler ticari faaliyetlerine yeniden başladı. Kafe ve restoranların ilk etapta yalnızca dışarıya servis yaptığı gözlenirken, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine dikkat çeken uyarı levhalarının kullanıldığı görüldü. Oyun salonları ve alışveriş merkezleri de yaklaşık 2 aylık sürenin ardından ilk kez ziyaretçi kabul etti. Buna rağmen normalleşmenin ilk gününde yaşanan tenhalık dikkat çekti. Belediyeler ise yalnızca sigara içenlere tahsis edilen özel alanları, olası enfeksiyon yayılma riskine karşı geçici olarak kullanıma kapattı. OHAL boyunca yolcu sayısında ciddi oranda azalma yaşanan Tokyo tren hattında yoğunluk düşük de olsa yeniden başlarken, az sayıda bölge sakini ise eyaletler arasında seyahat etmek için hızlı tren gişelerine bilet almaya gitti.

"Umarım her şey normale döner"

Yaklaşık 15 yıldır Japonya'da yaşayan İngilizce Öğretmeni Steve Lehman (42), OHAL'in sonlandırılması kararından mutlu olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 aydır evde olmaktan çok sıkıldım. Şanslıyım ki yarın işe dönebileceğim. 1 ya da 2 ay içinde her şeyin tamamen normale dönmesini umuyorum" dedi. Üniversite öğrencisi olan Yuji İshikawa ise, bugün alışveriş merkezlerinin ilk kez açıldığını belirterek, "Birçok insanın maske taktığını görmek güzel. Bundan sonra sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek virüsün yayılmasını önlemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Dengeli geçiş süreci başladı

Japonya'da ilk olarak 7 Nisan'da bazı bölgelerde ilan edilen ve daha sonra kapsamı genişletilen OHAL dün son olarak uygulandığı Tokyo dahil 5 eyalette de yürürlükten kaldırılmıştı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise daha önce dile getirdiği dengeli geçiş süreci çağrısını tekrarlayarak, "Bundan sonra önemli olan ekonomik faaliyetlere devam edip hayatımızı sürdürürken, aynı zamanda enfeksiyon riskini nasıl kontrol altında tutabileceğimizi düşünmek" ifadelerini kullanmıştı. Japonya'da 712'si karantina gemisinin yolcu mürettebatından olmak üzere 17 bin 736 kişi Covid-19'a yakalanmış, 868 kişi ise virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

- Japonya'da OHAL sona erdi, hayat normale dönüyor- İlk günde korkulan olmadı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
'Kumarhaneler Kralı' Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Husumetli akraba aileler arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
Husumetli akraba aileler arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'polis zorbalığı' başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez
İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Meral Akşener Mustafa Şentop Jülide Sarıeroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Murat Dalkılıç Yeliz Yeşilmen
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Ak Parti
Şu an buradasınız: - Japonya'da OHAL sona erdi, hayat normale dönüyor- İlk günde korkulan olmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 14:00:15. #1.14#
title