Japonya'da OHAL halkı evde tutmaya yetmedi Japonya'da korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen OHAL sokaktaki insan sayısını azaltsa da, yasal yaptırım olmaması nedeniyle birçok kişi günlük hayatına devam ediyor.

Japonya'da korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen OHAL sokaktaki insan sayısını azaltsa da, yasal yaptırım olmaması nedeniyle birçok kişi günlük hayatına devam ediyor.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü pandemisi nedeniyle 7 eyaletinde ilan edilen OHAL'in kapsamını tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişleten Japonya'da çağrılar insanları evde tutmaya yetmedi. Japon yasalarına göre halkın özgürlüklerini kısıtlama hakkı bulunmayan hükümetin yaptığı gönüllü sokağa çıkmama çağrısı belli oranda karşılık bulsa da, yasal yaptırımın olmaması nedeniyle birçok kişi günlük hayatına devam etti. OHAL kapsamının genişletilmesinin ardından başkent Tokyo'daki ilk hafta sonunda insan yoğunluğunu test eden Japon GSM operatörü NTT Docomo'nun verilerine göre, Tokyo'nun merkez ilçeleri ve 6 farklı eyalette sokaktaki insan sayısı normale göre ortalama yüzde 70 ila 80 oranında düşüş gösterdi. Buna rağmen, toplu taşıma araçlarının çalışmaya devam etmesi ve bazı ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle sokaklar boş kalmadı. Ülke genelinde evden çalışma imkanı bulunmayan yüz binler günlük rutinlerine devam etti. Birçok çocuklu ailenin de güzel havayı fırsat bilerek parklara akın ettiği gözlendi.

Abe çağrı yapmıştı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe daha önce yaptığı açıklamada kişisel teması en az yüzde 80 oranında azaltma çağrısı yapmış, bunun başarılması halinde virüsün ülke genelindeki yayılımının kontrol altına alınabileceğini söylemişti. OHAL kararının ardından ülke genelindeki birçok işletme gönüllü olarak çalışma saatlerini kısıtlama ya da faaliyetlerine ara verme kararı almıştı. Daha önce hükümetten yapılan açıklamada topyekün sokağa çıkma yasağı ya da şehir izolasyonu gibi bir uygulamanın Japonya ekonomisini olumsuz etkileyeceği ifade edilmişti. Bazı kesimler ise, daha radikal tedbirlerin gerektiğini belirterek hükümeti eleştiri yağmuruna tutmuştu.

278 kişi öldü

Şimdiye dek, 712'si karantina gemisinin yolcu ve mürettebatı arasından olmak üzere 11 bin 896 vaka kaydedilen Japonya'da 278 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Artan vaka sayısı karşısında hükümet ilk olarak Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da geçerli olan OHAL'in kapsamını, tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletme kararı almıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA