Japonya'da OHAL eyaletlerindeki firmaların yüzde 37'si hükümetin evden çalışma talebini tam olarak uyguluyor
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Japonya'da OHAL eyaletlerindeki firmaların yüzde 37'si hükümetin evden çalışma talebini tam olarak uyguluyor

30.01.2021 08:03 | Son Güncelleme: 30.01.2021 08:03
Japonya'da OHAL eyaletlerindeki firmaların yüzde 37'si hükümetin evden çalışma talebini tam olarak uyguluyor

Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı olağanüstü hal (OHAL) uygulanan 11 eyaletteki firmaların yüzde 37'sinin, hükümetin evden çalışma talebini tam anlamıyla karşıladıkları ortaya çıktı.

Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı olağanüstü hal (OHAL) uygulanan 11 eyaletteki firmaların yüzde 37'sinin, hükümetin evden çalışma talebini tam anlamıyla karşıladıkları ortaya çıktı.

Kyodo ajansının haberine göre, ülkenin en büyük iş lobisi Japonya İş Federasyonu (Keidanren) OHAL'in kapsadığı 11 eyalette önlemlerin uygulanabilirliğini araştıran ve yaklaşık 500 firmanın katıldığı araştırmayı yayımladı.

Buna göre firmaların yüzde 37'sinin, hükümetin hedeflediği yüzde 70 ve daha fazla oranda evden çalışılmaya geçilmesi talebini uyguladıkları ortaya çıktı. Raporda, 11 eyaletin toplamında işe giden insan sayısının 870 bin düşürüldüğü kaydedildi.

Raporun yayımlanması sonrası Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, salgın önlemlerine ilişkin Keidanren temsilcileriyle çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Nişimura, başkent Tokyo metropolünde işe giden insan sayısının yüzde 40, ülkenin batısındaki eyaletlerde ise yüzde 30 oranında düşürüldüğünü, OHAL'in uzatılmaması için yüzde 70 hedefinin yakalanması gerektiğini söyledi.

Görüşmede Keidanren Meclis Kurulu Başkanı Koga Nobuyuki, büyük iş ve ticari yapıların işe giden insan sayısını düşürebildiklerini ancak küçük ölçekte iş yapan firmaların bunun başaramadığını kaydetti.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 384 bin 670'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 bin 610'a yükseldi. Nüfusun yarısının yaşadığı ve ülke ekonomisinin yüzde 60'ının kümelendiği başkent Tokyo dahil 11 eyalette OHAL'in 7 Şubat'ta son bulması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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