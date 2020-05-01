Japonya'da OHAL 1 ay daha uzatılabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya'da OHAL 1 ay daha uzatılabilir

Japonya'da OHAL 1 ay daha uzatılabilir
01.05.2020 23:10 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:10

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, korona virüs salgını nedeni ile uygulanan olağanüstü halin 1 ay daha uzatılabileceğini duyurdu.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, korona virüs salgını nedeni ile uygulanan olağanüstü halin 1 ay daha uzatılabileceğini duyurdu.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Japonya olağanüstü hali uzatmayı planlıyor. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yaptığı açıklamada ülkede korona virüs vakalarında artış olduğunu işaret ederek, salgın nedeni ile sağlık sistemi üzerinde aşırı yük olduğunu açıkladı. Abe, Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura'ya korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri 1 ay daha uzatılması konusunda hazırlık yapmasını istediğini duyururken, konu hakkında detayların 4 Mayıs tarihinde belli olacağını ifade etti.

Halk Sağlığı Uzmanı Shigeru Omi, yaptığı açıklamada salgında beklenen yavaşlamanın gerçekleşmediğini aktarırken, "Eğer yeni bir salgın dalgası yaşanırsa, sağlık sistemi üzerine hızlı bir şekilde aşırı yük binecek. Bizim ortak kararımız, devam eden tedbirlerin korunması gerektiği yönünde" dedi.

Japonya'da hükümet, 7 Nisan'da Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo ve Fukuoka'da bir ay süreyle olağanüstü hal ilan etmişti. Daha sonra bu yasak tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Japonya'da toplam korona virüs vaka sayısı 15 bin 246'ya, hayatını kaybedenler ise 490'a yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Haberler
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir...
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı Haberler
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi...
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı Haberler
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Trump'ın 'Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı' suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz Haberler
Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal...
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi
Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı
Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere'de Krallık Kilisesi, 'İlahi temizlik yağı' adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
İngiltere'de Krallık Kilisesi, "İlahi temizlik yağı" adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Pınar Altuğ Serenay Sarıkaya
Spor Selçuk İnan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İzmir Ankara Ramazan 1 Mayıs
Şu an buradasınız: Japonya'da OHAL 1 ay daha uzatılabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 23:20:48. #1.15#
title