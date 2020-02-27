Japonya'da öğrencilere koronavirüs tatili; ilk ve orta dereceli okullar geçici olarak kapanıyor

27.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:04

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde ilk ve orta dereceli okulların pazartesi gününden itibaren geçici olarak kapalı kalacağını açıkladı.



Karar, kuzeydeki Hokkaido bölgesinde Covid-19 virüsü taşıdığı tespit edilen 15 kişiden ikisinin 10 yaş altı çocuk olması üzerine alındı. Hokkaido Valisi Naomichi Suzuki, bu yeni vakalar arasında bir öğrenci, bir öğretmen ve bir de okul servisi sürücüsünün olduğu bilgisini basınla paylaşmıştı. Euronews.com'da Görüntüle