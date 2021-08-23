Japonya'da nükleer tesisin güvenlik değerlendirmesi "verilere müdahale" gerekçesiyle durduruldu
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Japonya'da nükleer tesisin güvenlik değerlendirmesi "verilere müdahale" gerekçesiyle durduruldu

Japonya'da nükleer tesisin güvenlik değerlendirmesi 'verilere müdahale' gerekçesiyle durduruldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, Tsuruga nükleer tesisinin güvenlik değerlendirmesini "jeolojik verilere müdahale edildiği" gerekçesiyle askıya aldı.

Japonya, Tsuruga nükleer tesisinin güvenlik değerlendirmesini "jeolojik verilere müdahale edildiği" gerekçesiyle askıya aldı.

2011'deki depremde Fukuşima'daki sızıntı sonrası, durdurulan nükleer tesislere yönelik sıkılaştırılan prosedürler, şirketleri zorluyor.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA) ülkenin batısındaki Tsuruga nükleer tesisinin güvenlik değerlendirmesini durdurduğunu bildirdi.

NRA, tesis işletmecisi Japan Atomic Power'ın (JAPC), "tesisin altından geçen fay hattına ilişkin jeolojik verilere müdahale ettiği ve güvenilirliğini bozduğunu" açıkladı.

JAPC'nın tavrını eleştiren NRA Başkanı Fuketa Toyoşi, "Fay değerlendirmesinin uygunluğu ölçülürken, işletmeciye ait dokümantasyon güvenilirliği gerekir." dedi.

"Yöntem değişikliği"

Şubat 2020'de NRA, Tsuruga kompleksinin altında yapılan sondaj analizi verilerine JAPC'nin, izinsizce müdahale ederek güvenilirliğini bozduğunu ortaya çıkarmıştı.

O dönem "verilere müdahalenin" kasıtsız olduğunu kaydeden JAPC bunun, "fayı gözlemleme yöntemindeki değişiklikten" kaynakladığını bildirmişti.

JAPC'nin beyanını "ikna edici" bulmayan NRA Başkanı Fuketa, firmanın açıklamasını "işlenmemiş verilere dokunma saçmalığı" olarak nitelemişti.

Kyodo ajansı JAPC'nin, Tsuruga tesisini yeniden üretime geçirmek amacıyla, fayın aktif olduğuna yönelik Mart 2015'teki jeoloji raporunu çürütmeye çalıştığını bildirdi.

Japonya'da aktif fay hatlarının doğrudan üzerine nükleer tesis inşa etmenin yasa dışı olduğu biliniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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