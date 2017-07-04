Japonya'da Nanmadol Tayfunu

Japonya'nın güneybatısını etkisi altına alan Nanmadol tayfunu nedeniyle 3 kişi yaralandı.



Kyodo'nun haberinde, Kumamoto kentinde tayfunun neden olduğu hızı saatte 151 kilometreyi bulan fırtınada 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Ülkenin güneybatısında yer alan birçok kente elektrik verilemediği, ulaşımda aksamaların yaşandığı belirtildi.



Haberde, Niigata kentinde yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edildiği de ifade edildi.



Japonya Meteoroloji Ajansı, tayfunun getirdiği şiddetli yağışlar sonucu oluşabilecek toprak kaymalarına karşı uyarıda bulundu.