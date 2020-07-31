Japonya'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor
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Japonya'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor

Japonya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı için başkentteki Tokyo Camisi'ni doldurdu.

Japonya'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor
31.07.2020 03:25 | Son Güncelleme: 31.07.2020 03:34

Japonya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı için başkentteki Tokyo Camisi'ni doldurdu.

Başkentin en büyük mescidi olan Tokyo Camisi'ne ateşleri ölçülerek alınan cemaate, aralıklarla saf tutulması, maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.

Bayram namazı esnasında cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rifat Çınar, iki kez kıldırdığı bayram namaz sonrası, Japonca, Arapça, İngilizce ve Türkçe hutbe okudu.

Salgın sebebiyle faaliyetleri şubat sonunda askıya alınan cami kapılarını haziran başında cemaatine yeniden açmıştı.

Kaynak: AA

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