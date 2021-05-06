Japonya'da mürekkep balığı heykeline Kovid-19 yardımlarından 25 milyon dolar harcanması tepki çekti
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Japonya'da mürekkep balığı heykeline Kovid-19 yardımlarından 25 milyon dolar harcanması tepki çekti

Japonya'da mürekkep balığı heykeline Kovid-19 yardımlarından 25 milyon dolar harcanması tepki çekti
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın sahil kasabası Noto'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamlı verilen mali yardımdan 25 milyon yenin (228 bin dolarlık) mürekkep balığı heykeline harcanması tepki çekti.

Japonya'nın sahil kasabası Noto'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamlı verilen mali yardımdan 25 milyon yenin (228 bin dolarlık) mürekkep balığı heykeline harcanması tepki çekti.

Yerel gazete Chuunichi Shimbun'un uluslararası basına yansıyan haberine göre ülkenin batısında Japon Denizi kıyısında İşikawa eyaletine bağlı Noto ilçesi, Kovid-19'a karşı merkezi hükümetten mali yardım aldı.

Gazete haberine göre Noto Belediyesi, yerel turizmi canlandırmak amacıyla 13 metre uzunluğunda beyaz ve pembe renklerde bir mürekkep balığı heykeline, aldığı maddi yardımlardan 25 milyon yen (228 bin dolarlık) harcadı.

Ülke geneli yayın yapan Fuji News Network (FNN) haberine göre Noto, salgınla mücadele kapsamında merkezi hükümetten 800 milyon yen (7,3 milyon dolar) mali yardım aldı.

Mürekkep balığının lokal lezzetlerden kabul edildiği Noto'da belediye yetkililerinin, alınan yardımları doğrudan salgınla mücadeleye tahsis etmek zorunluluğu bulunmuyor.

Belediye yetkililerinin mürekkep balığının heykeli için büyük bir bütçe ayırması, ülke geneli haber bültenlerinde eleştiri konusu oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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