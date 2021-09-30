Japonya'da muhalefet partilerinin, iktidarın yeni lideri Kişida'dan "değişim beklentileri" düşük

Japonya'da ana muhalefet, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığına Kişida Fumio'nun seçilmesini "statükonun sürdürüleceğinin kanıtı" olarak niteledi.

Ana Muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Edano Yukio, düzenlediği basın toplantısında, dün gerçekleştirilen iç seçimlerde LDP liderliğine Kişida'nın getirilmesini değerlendirdi.

"Seçim gösteriyor ki LDP değişmemiş ve değişemez." diyen Edano, Kişida'nın politikalarını açıklarken "soyut kelimeler kullandığını" belirterek, "Kişida henüz tam olarak ne yapacağını göstermiyor." dedi.

Kişida'nın önceki LDP hükümetlerinden "farkını ortaya koyamadığını" kaydeden Edano, seçilmesini "LDP politikalarında statükonun sürdürüleceğinin kanıtı" olarak nitelendirdi.

Japon Komünist Partisi (JCP) Başkanı Şii Kazuo ise "Artık bir hükümet değişikliği talep ediliyor." ifadelerini kullanarak, "etkili planları bulunmayan iktidar koalisyonuna" son vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Nippon Ishin Partisi lideri Matsui İçiro ise LDP fraksiyonlarının hakimiyet savaşının seçimlere etki ettiğini savunarak, Kişida'nın kullandığı "yeni liberalizm" vurgusunun yeterince anlaşılır olmadığını ileri sürdü.

Halk İçin Demokratik Parti lideri Yamaki Yuiçiro ise Kişida'nın ülke sorunlarına müdahalede "yeterince hızlı olamayacağını" belirterek, "Önceki LDP liderleri gibi eleştirilere maruz bırakılır." yorumunu yaptı.