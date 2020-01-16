Japonya'da 'modern kölelik' tartışması: Ağır çalışma koşulları yabancı işçileri kaçırıyor

16.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:57

Japonya, yabancı işçilerin aradıklarını bulamadığı; çoğunun hayallerinin peşine düşüp hayal kırıklıkları yaşadığı bir ülke mi?



Japonya'da nüfus hızla yaşlanıyor. Bu durumun bir sonucu olarak iş gücü açığı da artıyor. Hükümet, her geçen yıl daha fazla yabancı işçi ithal ederek bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. Asya Pasifik ve dahi uzak coğrafya insanı için Japonya, ilk planda hayallerin gerçeğe dönüşebileceği bir yer. Gittikten sonrasına dair tablo ise pek çoğu için hiç de iç açıcı değil. Euronews.com'da Görüntüle