Japonya'da mevsimin ilk kuş gribi salgını: 143.000 tavuk itlaf edilecek

Japonya'da mevsimin ilk kuş gribi salgını olarak görülen vakalar, önceki gün Yokote şehrindeki bir tavuk çiftliğinde yapılan ve hayvanların sonuçlarının pozitif geldiği basit bir testin ardından uygulanan genetik bir testle teyit edildi.

Akita vilayeti yönetimi, salgından etkilenen çiftliğin 10 kilometre yakınındaki çiftliklerden de tavuk ve yumurta alınmasını yasaklayarak Öz Savunma Kuvvetleri'nden sorunun çözümüne yardımcı olmaları amacıyla birlik göndermesini talep etti.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, konuyla ilgili bilgi toplanmasını ve çiftlik bakanlığı ile diğer devlet kurumlarının hızlı ve kapsamlı önleyici tedbirler almak için birlikte çalışmasını istedi.

Salı sabahı yerel sağlık yetkililerine bilgi veren bir veteriner, Yokote'deki çiftlikte ölen tavukların sayısının arttığını bildirdi.

Vilayet yönetimi, çiftlikteki 13 tavuğa basit bir test yapıldığını 12 tavuğun kuş gribi pozitif çıktığını duyurdu.

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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