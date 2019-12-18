Japonya'da #MeToo hareketinin öncülerinden gazeteci Shiori Ito tecavüz davasını kazandı
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Japonya'da #MeToo hareketinin öncülerinden gazeteci Shiori Ito tecavüz davasını kazandı

Japonya'da #MeToo hareketinin sembolü haline gelen gazeteci Shiori Ito ünlü bir haber sunucusuna açtığı tecavüz davasını kazandı. Japon mahkemesi çarşamba günü, sunucu Noriyuki Yamaguchi'nin Shiori Ito'ya verdiği zarardan dolayı 3,3 milyon yen (yaklaşık 180 bin TL) tazminat ödemesine hükmetti.

18.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:26
Japonya'da #MeToo hareketinin öncülerinden gazeteci Shiori Ito tecavüz davasını kazandı

'da #MeToo hareketinin sembolü haline gelen gazeteci Shiori Ito ünlü bir sunucusuna açtığı tecavüz davasını kazandı.


Japon mahkemesi çarşamba günü, sunucu Noriyuki Yamaguchi'nin Shiori Ito'ya verdiği zarardan dolayı 3,3 milyon yen (yaklaşık 180 bin TL) tazminat ödemesine hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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