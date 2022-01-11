Japonya'da mahkeme, vatandaşlıklarını geri almak isteyen 3 kişinin talebini reddetti - Haberler
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Japonya'da mahkeme, vatandaşlıklarını geri almak isteyen 3 kişinin talebini reddetti

Japonya'da mahkeme, vatandaşlıklarını geri almak isteyen 3 kişinin talebini reddetti
AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Tokyo'da bir mahkeme, Tayvan'ın Japonya tarafından yönetildiği dönemde doğan 3 kişinin Japon vatandaşlıklarını yeniden alma yönündeki talebini reddetti.

Tokyo'da bir mahkeme, Tayvan'ın Japonya tarafından yönetildiği dönemde doğan 3 kişinin Japon vatandaşlıklarını yeniden alma yönündeki talebini reddetti.

Kyodo News'in haberine göre, Tokyo'daki bir mahkeme, 1895-1945'te Tayvan'ın Japonya kolonisi olduğu dönemde Tayvanlı bir anne ve babadan doğan ve bugün 80 ila 90'lı yaşlardaki 3 erkeğin Japon vatandaşlıklarını geri almak için yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

Tayvanlılar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra otomatik olarak Japon vatandaşlıklarını kaybetmişti.

Japonya ve Tayvan tarafından imzalanan San Francisco Barış Antlaşması'nın 1952'de yürürlüğe girmesiyle Tayvan kökenli Japon vatandaşlarının vatandaşlıklarını kaybettiğine dair karar, Japonya Yüksek Mahkemesince 1962'de onaylanmıştı.

Bu anlaşma sonrası Japonya, Tayvan dahil olmak üzere denizaşırı koloniler üzerindeki iddialarından vazgeçmişti.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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