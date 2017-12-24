Japonya'da Lamborghini'yi Kovalayan Polis'in Viral Videosu! – Portal Genç



" data-medium-file="https://i1.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/lamborghini-yi-kovalamaktan-vazgecmeyen-bisikletli-polis-1514102630.jpg'fit=300%2C169" data-large-file="https://i1.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/lamborghini-yi-kovalamaktan-vazgecmeyen-bisikletli-polis-1514102630.jpg'fit=662%2C372"/>Japonya'da bir bisikletli polis, kırmızı ışıkta geçen Lamborghini sahibi bir şahsı kovalamaktan vazgeçmedi. En nihayetinde da kendisine yüklü bir ceza verdi. Japonya teknoloji ve bilimde gelişmişliği haricinde, insanlarının da gelişmişliğiyle tanınan bir ülke. Geçtiğimiz günlerde Japonya'da çekilmiş bir video netin gündemine düştü. Lamborghini Huracan model bir aracın kırmızı ışıkta geçmesinden sonrasını gösteren bu video, Japonya'daki […] More