Japonya'da kuş gribi salgını yayılıyor
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Japonya'da kuş gribi salgını yayılıyor

11.11.2020 13:42 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:45
Japonya'da kuş gribi salgını yayılıyor

Japonya'da bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribi tespit edilmesiyle, bu yıl ülkede görülen toplu kuş gribi vakalarının sayısı 3'e yükseldi.

Japonya'da bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribi tespit edilmesiyle, bu yıl ülkede görülen toplu kuş gribi vakalarının sayısı 3'e yükseldi.

Geçtiğimiz hafta 2 farklı tavuk çiftliğinde kuş gribi vakalarına rastlanan Japonya'da, bugün bir çiftlikte daha salgın görüldü. Önceki 2 salgın gibi üçüncü salgının da Kagawa eyaletinde görüldüğü ifade edilirken, dün çiftlikte tavuk ölümleri yaşanması üzerine detaylı inceleme yapıldı. Kagawa eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, son vakaların doğrulandığı Mitoyo şehrindeki çiftlikte bulunan 11 bin kümes hayvanının itlaf edileceğini açıkladı.

Öte yandan söz konusu tesisin, geçen hafta Perşembe günü ilk salgına ev sahipliği yapan çiftliğe yaklaşık 1 kilometre mesafede olduğu ifade edildi. Bölgede tavuk ve yumurta transferine yönelik uygulanan kısıtlamaların sürdüğü açıklandı.

UZUN SÜRE SONRA İLK

2018 Ocak ayından bu yana ilk kez 5 Kasım Perşembe günü Japonya'da kuş gribi salgınına rastlandı. Ardından 8 Kasım Pazar günü, salgının başka bir çiftliğe daha sıçradığı ortaya çıktı. Son olarak bugün bölgedeki başka bir tesiste daha salgın tespit edildi. Böylece toplu kuş gribi vakalarının sayısı üçe yükselmiş oldu.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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