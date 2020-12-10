Japonya'da kuş gribi salgını 2 eyalete daha sıçradı

Japonya'daki kuş gribi salgınının ülkenin Oita ve Wakayama eyaletlerindeki 2 tavuk çiftliğine daha sıçradığı açıklandı.

Japonya'daki kuş gribi salgınının ülkenin Oita ve Wakayama eyaletlerindeki 2 tavuk çiftliğine daha sıçradığı açıklandı. Toplam 123 bin tavuğun itlafına başlandığı bildirildi.

Toplu kuş gribi vakalarının 2018 yılı sonrası ilk kez geçen ay görüldüğü Japonya'da, salgının yayılışı durdurulamıyor. Japonya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün 2 yeni eyalette daha toplu kuş gribi vakalarının doğrulandığı belirtildi. Oita eyaletindeki Saiki şehri ve Wakayama eyaletletindeki Kinokawa şehrinde bulunan tesislere sıçrayan salgın nedeniyle toplam 123 bin tavuğun itlafına başlandığı açıklandı.

SALGININ VURDUĞU EYALETLERİN SAYISI ARTIYOR

Ocak 2018 sonrası ilk kez 5 Kasım'da Kagawa Eyaleti'ndeki bir tavuk çiftliğinde tespit edilen toplu kuş gribi vakaları kısa sürede başka bölgelere sıçramış, Japonya'da şimdiye dek Hyogo, Fukuoka, Miyazaki, Nara ve Hiroshima eyaletlerindeki farklı tavuk çiftliklerinden salgın haberleri gelmişti. Oita ve Wakayama'daki vakaların ardından ülkede kuş gribi salgınından etkilenen eyaletlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı