Japonya'da kuş gribi rekor seviyede: 5.8 milyon tavuk itlaf edildi
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Japonya'da kuş gribi rekor seviyede: 5.8 milyon tavuk itlaf edildi

18.01.2021 11:36 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:39
Japonya'da kuş gribi rekor seviyede: 5.8 milyon tavuk itlaf edildi

Japonya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısı rekor seviyeye ulaşarak 5.8 milyona ulaştığı bildirildi.

Japonya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısı rekor seviyeye ulaşarak 5.8 milyona ulaştığı bildirildi. 

 Japonya'nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde geçtiğimiz Kasım ayı ortaya çıkan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan kuş gribi salgınında bilanço ağırlaşıyor. Ülkedeki 15 eyalette görülen toplu kuş gribi vakaları nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının bu sezonda rekor seviyeye ulaşarak, 5.8 milyona dayandı.

İTLAF EDİLEN TAVUK SAYISI 6 MİLYONA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Ülkede toplam 36 tesiste itlaf edilen tavuk sayısı 5.8 milyon olurken, önceki rekorun virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu öğrenildi. Salgından etkilenen bölgelerde devam eden itlaf çalışmalarının ardından bu sezonun toplam bilançosunun 6 milyona ulaşması bekleniyor. Japonya'da 2018 yılından bu yana ilk kez geçtiğimiz Kasım ayı başında Kagawa'da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde 14 farklı eyalete daha sıçramış, salgından etkilenen tesisler ve çevresindeki çiftliklere tedbir amaçlı üretim ve sevkiyat kısıtlamaları getirilmişti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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