Japonya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sağlık sistemini zorluyor
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Japonya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sağlık sistemini zorluyor

Japonya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sağlık sistemini zorluyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendinin sürmesi halinde ülkenin sağlık sisteminin bu durumu kaldıramayacağı bildirildi.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendinin sürmesi halinde ülkenin sağlık sisteminin bu durumu kaldıramayacağı bildirildi.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin toplantısına katılan uzmanlar, ülke genelinde rekor düzeyde artış gösteren vaka sayılarına işaret etti.

Danışman Heyet Başkanı Omi Şigeru, "Bu vaka oranlarıyla, aslında kurtarılabilecek hayatları, artık hayatları kurtaramayacak seviyeye geçiyoruz. Halihazırda bunu görebiliyoruz." dedi.

Tokyo Metropol Valiliğinin düzenlediği toplantıda konuşan Tokyo Tıp Federasyonu Başkan Yardımcısı İnokuçi Masataka da "Bu oranların sürmesi halinde sağlık sistemi artık sürdürülemeyecek evreye geçecek." ifadesini kullandı.

Japonya'da salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı dün saptandı. Kovid-19 vaka sayısı 20 bin 366 artarak 1 milyon 110 bin 625'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 25 artışla 15 bin 397'ye yükseldi.

Ülke genelinde 1478 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

???????Hükümet Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ile güneydeki Osaka ile Okinawa adasında ay sonuna kadar olağanüstü hal uyguluyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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