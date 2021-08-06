Japonya'da Kovid-19 vaka sayısında görülen artış nedeniyle kısmi olağanüstü hal genişletildi
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Japonya'da Kovid-19 vaka sayısında görülen artış nedeniyle kısmi olağanüstü hal genişletildi

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısında görülen artış nedeniyle kısmi olağanüstü hal genişletildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artış trendini sürdürmesi nedeniyle kısmi olağanüstü hal uygulamasına 8 eyalet daha eklendi.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artış trendini sürdürmesi nedeniyle kısmi olağanüstü hal uygulamasına 8 eyalet daha eklendi.

Ulusal hükümet, günlük vaka sayısının dün ilk kez 15 bini aşması üzerine kısmi olağanüstü hali genişletti.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin verdiği tavsiye kararı sonrası Fukuşima, İbaraki, Toçigi, Gunma, Şizuoka, Aiçi, Şiga ve Kumamoto uygulama kapsamına alındı.

Başbakan Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde vaka sayısının artmasında virüsün Delta varyantının etkili olduğunu belirtti.

"Tokyo metropolünde salgın daha önce görülmemiş oranda yayılıyor." diyen Suga, bu sebeple kısmi olağanüstü halin genişletildiğini söyledi.

Japonya'da dün salgının başından bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Vaka sayısı ilk kez bir günde 15 binden fazla artış gösterdi.

Kovid-19 vaka sayısının 987 bin 163'e, virüse bağlı can kaybı sayısının 15 bin 254'e yükseldiği ülkede, 823 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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