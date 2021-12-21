Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 82'ye çıktı

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı görülen kişi sayısı 82'ye yükseldi.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının açıklamasına göre, ülkeye ulaşan 14 yolcuda daha Omicron varyantı saptandı.

Yaşları 10 ile 60 arasında değişen bu yolcular, başkent Tokyo'daki Narita ve Haneda ile Osaka'daki Kansai havalimanlarında tespit edildi.

Yolcuların ABD, İngiltere, Güney Sudan'a seyahat öyküsünün bulunduğu ve karantina koşullarına tabi tutulacakları bildirildi.

Ayrıca başkent Tokyo, Okinawa ve Gunma eyaletlerinde birer Omicron varyantı vakası saptandı.

Böylelikle Japonya'da Omicron varyantında vaka sayısı toplamda 82'ye çıkmış oldu.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 730 bin 473'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 392'ye yükseldi.

Ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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