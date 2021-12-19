Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 65'e çıktı

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı görülen kişi sayısı 65'e yükseldi.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığının açıklamasına göre, ülkeye ulaşan 15 yolcuda daha Omicron varyantı saptandı.

Yaşları 15 ile 60 arasında değişen bu yolcular, başkent Tokyo'daki Narita ve Haneda havalimanlarında tespit edildi.

Yolcuların ABD, Kenya, Zambiya, Nijerya, Tunus ve İngiltere'ye seyahat öyküsünün bulunduğu ve karantina koşullarına tabi tutulacakları bildirildi.

Böylelikle Japonya'da Omicron varyantında vaka sayısı 65'e çıkmış oldu.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 730 bin 148'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 391'e yükseldi.

Ülke genelinde 26 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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