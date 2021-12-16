Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 32'ye çıktı - Haberler
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Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 32'ye çıktı

Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 32'ye çıktı
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı görülen kişi sayısı 32'ye yükseldi.

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı görülen kişi sayısı 32'ye yükseldi.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığının açıklamasına göre, ülkeye ulaşan 15 yolcuda daha Omicron varyantı saptandı.

Yolcuların ABD, Almanya ve İngiltere'ye seyahat öyküsünün bulunduğu ve karantina koşullarına tabi tutulacakları bildirildi.

Böylelikle Japonya'da yeni varyantın vaka sayısı 32'ye çıkmış oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 729 bin 575'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 388'e yükseldi.

Ülke genelinde 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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