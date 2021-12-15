Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 17'ye çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 17'ye çıktı

Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 17'ye çıktı
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı görülen kişi sayısı 17'ye yükseldi.

Japonya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı görülen kişi sayısı 17'ye yükseldi.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığının açıklamasına göre, ülkeye ulaşan 4 yolcuda daha Omicron varyantı saptandı.

Yaşları 20 ila 40 arasında değişen yolcular, başkent Tokyo'daki Narita ve Haneda havalimanları ile Osaka kentindeki Kansai Havalimanı'nda tespit edildi.

Yolcuların test ve karantina koşullarına tabi tutulacağı bildirildi. Böylelikle Japonya'da yeni varyantın vaka sayısı 17'ye çıkmış oldu.

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Kihara Seiji, düzenlediği basın toplantısında, "Antivirüs tedbirlerini tam kapsamlı uygulayacağız." demişti.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 729 bin 404'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 387'ye yükseldi.

Ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800 bini geçti

 DSÖ: Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var

DSÖ: Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var

 İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti

İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title