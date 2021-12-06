Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 3'e çıktı - Haberler
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Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 3'e çıktı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 3'e çıktı

Japonya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı görülen kişi sayısı 3'e yükseldi.

Japonya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı görülen kişi sayısı 3'e yükseldi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na ulaşan İtalya çıkışlı bir yolcuda, Omicron varyantı saptandı.

Böylelikle Japonya'da yeni varyantın vaka sayısı 3'e çıktı.

Japonya'da Omicron türünün önceki vakaları Namibya ve Peru çıkışlı iki yolcuda geçen hafta tespit edilmişti.

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Kihara Seiji, yeni varyanta karşı önlem olarak, Kovid-19 aşılarının 3. doz uygulamasını hızlandıracaklarını söylemişti.

Sağlık Bakanlığının 2. ve 3. doz arasında uyguladığı "8 aylık süre" şartına değinen Kihara, bunun "en az 6 aya indirileceğini" belirtmişti.

Hükümet, sağlık çalışanlarına öncelik verilerek, Kovid-19'a karşı takviye doz uygulamasını ülke genelinde 1 Aralık itibarıyla başlatmıştı.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 728 bin 311'e, can kaybı sayısı 18 bin 376'ya yükseldi. Yoğun bakım servislerinde ise 29 kişi, Kovid-19 tedavisi görüyor.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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